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Cultura

O surfista apontado como novo affair de Paolla Oliveira

Vida amorosa da atriz voltou aos holofotes após fim do namoro com Diogo Nogueira

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 out 2026, 12h27
Homem sem camisa com barba e cabelo cacheado bebendo água de uma garrafa preta, em um dia ensolarado com carros e montanhas ao fundo. Ao lado, uma mulher com cabelos longos e castanhos, maquiagem e um top dourado brilhante, posando em um ambiente interno
Chumbinho e Paolla Oliveira (Instagram/Reprodução)
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A vida amorosa de Paolla Oliveira, de 44 anos, voltou a ganhar os holofotes após o fim do namoro com o cantor Diogo Nogueira. Recentemente, a atriz teve o nome associado ao do surfista João Chianca, conhecido como Chumbinho, de 26, após interações nas redes sociais e uma aproximação com a família do atleta. Os rumores de um possível romance ganharam força depois que os pais do esportista compareceram à coroação da atriz como rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense, no último fim de semana.

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Natural de Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, João vem de uma família ligada ao surfe. Ele é filho de Gustavo Chianca, conhecido como Chumbão, e irmão de Lucas Chumbo, surfista de ondas gigantes que participou do BBB 20.

Montagem de duas fotos: à esquerda, um homem jovem de barba e boné azul sorri para a câmera; à direita, o mesmo homem, sem camisa, com abdômen definido e tatuagem no braço esquerdo, tira uma selfie no espelho
João Chianca, o Chumbinho (Instagram/Reprodução)
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Chumbinho construiu carreira nas competições tradicionais da modalidade. Ele estreou na elite da Liga Mundial de Surfe (WSL) em 2022 e conquistou sua primeira vitória em uma etapa do circuito mundial em março de 2023, em Peniche, Portugal. Naquele ano, terminou a temporada na quarta colocação do ranking mundial.

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Há cerca de 3 anos, ele sofreu um acidente grave em um treino no Havaí e precisou passar por um processo de reabilitação motora e reaprender a andar. Em 2024, o atleta representou o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris, disputados nas ondas de Teahupo’o, no Taiti. Na ocasião, competiu ao lado de Gabriel Medina e Filipe Toledo.

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As especulações sobre uma possível aproximação com Paolla também ganharam repercussão após um comentário de Michele Cabral de Azeredo, mãe do surfista, em uma publicação da atriz. “Sempre linda, de qualquer jeito. Eu que te mostrei para o meu filhote”, escreveu. A mensagem foi apagada depois.

Paolla está solteira desde dezembro de 2025, quando anunciou o fim do relacionamento de quase 5 anos com Diogo Nogueira. Já João teve um relacionamento público com a também surfista Luana Silva. Até o momento, Paolla e Chumbinho não confirmaram um envolvimento amoroso.

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