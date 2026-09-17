Paolla Oliveira e Diogo Nogueira surgem juntos após término

Separados desde dezembro de 2025, Paolla Oliveira e Diogo Nogueira surpreenderam ao aparecerem juntos em uma campanha publicitária de uma rede de fast food. No vídeo, que começou a ser veiculado nesta quarta-feira, 26, os dois brincam com a possibilidade de um retorno do relacionamento.

“Adivinha quem vai voltar a ficar junto de novo”, diz Paolla no vídeo. “É isso mesmo”, responde Diogo. A atriz, então, esclarece que a conversa se refere ao retorno de uma promoção da hamburgueria.

Paolla e Diogo anunciaram o fim do relacionamento, que durou quase cinco anos, em dezembro de 2025. Na ocasião, afirmaram que continuavam amigos. A participação conjunta no comercial voltou a despertar a curiosidade dos fãs sobre uma possível reconciliação, embora a campanha trate o assunto como uma brincadeira publicitária.

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