Paolla Oliveira desabafa sobre deepfakes após sofrer ataques com IA

Paolla Oliveira voltou a denunciar os impactos da inteligência artificial em sua vida e fez um alerta sobre o avanço de deepfakes, tecnologia capaz de criar imagens e vídeos falsos. Para a atriz, esse tipo de manipulação ultrapassa o ambiente virtual e se tornou uma forma de violência que afeta, sobretudo, mulheres e meninas.

“Quando começou essa coisa de inteligência artificial, você não sabia muito para onde ia. Aí comecei a ver que não tem mais parada. Eu tive situações muito expostas, vexatórias mesmo, de cunho sexual”, relatou.

Ao comentar o tema no Fantástico, da TV Globo, Paolla destacou que ninguém deveria precisar conviver com imagens falsas do próprio corpo circulando na internet. Para ela, a facilidade com que esse conteúdo é produzido e compartilhado amplia um problema que afeta a dignidade das vítimas e exige uma resposta mais firme da sociedade. Na reportagem, ela conversou com vítimas e especialistas para mostrar como os chamados deepfakes são produzidos, compartilhados e até comercializados na internet.

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A artista já havia abordado o tema em junho deste ano, quando revelou nas redes sociais encontrar com frequência fotos e vídeos falsos atribuídos a ela. “Toda semana eu tenho que falar com advogado. Eu, que tenho condições de ter advogado, coisa que a maioria das mulheres não tem”, afirmou na ocasião, acrescentando que o problema vai muito além do universo dos famosos.