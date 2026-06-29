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Cultura

Paolla Oliveira faz desabafo e acende alerta após imagens falsas

Atriz fez relato sobre impacto em sua rotina

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jun 2026, 10h10 | Atualizado em 29 jun 2026, 11h10
Paolla Oliveira de cabelos castanhos claros e ondulados, maquiagem marcante com batom vermelho, usando um colar prateado com uma pedra rosa central e um vestido tomara que caia vinho, posa séria contra um fundo branco
Paolla Oliveira (Instagram/Reprodução)
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A atriz Paolla Oliveira fez um alerta sobre o uso da inteligência artificial na criação de imagens e vídeos falsos com seu rosto. Ela afirmou que tem encontrado conteúdos na internet que nunca produziu e demonstrou preocupação com os impactos da tecnologia, especialmente para mulheres.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Paolla contou que já viu fotos e gravações manipuladas digitalmente com sua aparência, incluindo situações em que sua imagem aparece em contextos que não correspondem à realidade. Segundo a artista, o problema se tornou recorrente e exige acompanhamento jurídico. “Toda semana eu tenho que falar com advogado. Eu, que tenho condições de ter advogado, coisa que a maioria das mulheres não tem”, comentou.

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A atriz também destacou que a questão não deve ser vista apenas como um problema de famosos. Para Paolla, mulheres comuns também podem ser vítimas de montagens feitas sem autorização e ter a própria imagem exposta de forma indevida. “Uma menina, por exemplo, posta uma foto de vestido, abraçada com gato. No outro dia, ela acorda despida na internet, sem nunca ter tirado a roupa. Aconteceu, tá? E acontece enquanto a gente está aqui, enquanto você está assistindo ao meu vídeo”, acrescentou.

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Ao falar sobre o avanço da tecnologia, ela afirmou que é preciso aprender a desconfiar do que circula nas redes e pediu que as pessoas evitem compartilhar conteúdos duvidosos. “A vergonha nunca é de quem foi exposta. Então, denuncie. […] Eles podem até conseguir inventar uma imagem, mas não vão conseguir inventar a nossa história”, declarou.

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