A atriz Paolla Oliveira precisou interromper uma gravação por causa de um contratempo inusitado. Enquanto trabalhava, nesta quarta-feira, 3, ela foi surpreendida pelo barulho constante de um helicóptero que sobrevoava a região, tornando impossível a captação do áudio e atrasando a produção.

Sem conseguir retomar a atividade, ela acompanhou a movimentação da aeronave e demonstrou impaciência com a situação, que se prolongou por vários minutos.

O que aconteceu durante a gravação?

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Ao registrar o momento, Paolla mostrou o helicóptero circulando pelo local e ironizou a demora da aeronave em deixar a área. “Ele fica procurando vaga para estacionar aqui em cima, sabe?”, brincou.

Apesar do tom irônico, a atriz admitiu o incômodo causado pela interrupção. Em determinado momento, chegou a fazer gestos de meditação enquanto aguardava o fim do barulho. “Não é possível, gente”, comentou.

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A rotina de trabalhos da atriz foi retomado após uma temporada de férias na Itália. Nos últimos dias, ela compartilhou momentos da viagem e celebrou o retorno ao Brasil. Segundo Paolla, a volta ao país também marcou o reencontro com sua rotina de trabalho, amigos e animais de estimação. “Voltei para um trabalho que me move”, afirmou ao comentar a nova fase após o período de descanso.

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