Oscar 2022: Público elege ‘Army of the Dead’ como o favorito do ano

A Academia de Hollywood anunciou, nesse domingo, o primeiro filme “favorito dos fãs” da história do Oscar, o loga Arrmy of the Dead, de Jack Snyder. A categoria foi anunciada no início do mês, e o público votou nos seus preferidos através de hashtags no Twitter. Snyder também ficou com o título de “melhor momento” escolhido pelos fãs, pela cena de Liga da Justiça em que o Flash (Ezra Miller) usa a Força da Aceleração para voltar no tempo.

A novidade é uma forma de abrir as portas da premiação para um público mais diverso, ao invés de ficar restrita ao “clubinho” de votantes da Academia, que parecem cada vez mais distantes do gosto popular. No início, apostava-se que Homem Aranha: Sem Volta para Casa seria o favorito com folga, em função da bilheteria colossal. O filme, porém, ficou apenas em quarto lugar, atrás de Army of The Dead, Minamata, com Johnny Depp, e Cinderela.”

Além de aproximar a premiação do público, a ação também é uma tática para criar engajamento nas redes sociais, fazendo com que os usuários divulguem a cerimônia na rede por meio dos votos. A estratégia é uma velha conhecida de premiações mais jovens, como o VMA, o People’s Choice Awards e o iHeart Awards. Agora, chega também a prêmios mais conceituados, que se renderam à internet para atrair o público — além do Oscar, o Brit Awards inaugurou esse ano quatro categorias decididas por voto popular, em que os fãs escolhiam os seus favoritos pelo Tik Tok.