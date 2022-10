Obra perdida de mestre barroco deve superar R$ 189 milhões em leilão

Atualizado em 25 out 2022, 16h43 - Publicado em 25 out 2022, 16h09

Uma pintura do mestre Peter Paul Rubens pode se tornar uma das obras barrocas mais caras da história quando for leiloada em janeiro de 2023 pela Sotheby’s. Espera-se que Salomé Presenteada com a Cabeça de João Batista ultrapasse 31 milhões de libras esterlinas, aproximadamente 189 milhões de reais, na cotação atual.

Acredita-se que o quadro foi pintado em 1606, após Rubens, que estava na Itália, retornar para Flandres — onde viveu por volta de uma década. Redescoberta em 1998, a obra retrata uma cena bíblica: quando a cabeça decapitada de João Batista foi dada a Salomé, nora do rei Herodes, que havia pedido a morte do homem.

“[A pintura] explora sem medo a dinâmica violenta e sexual da narrativa bíblica como um Martin Scorsese pré-cinematográfico. É o tipo de obra que, uma vez vista, você não esquece”, disse Keith Christiansen, curador emérito do Museu de Arte Metropolitana de Nova York. De acordo com George Wachter, presidente da Sotheby’s, o quadro é uma das três obras-primas de Rubens, juntamente com Sansão e Dalila, exposta na Galeria Nacional de Londres, e Massacre dos Inocentes, pintura mais cara do artista já vendida em leilão, por 50 milhões de libras, que agora está na Galeria de Arte de Ontário, em Toronto.

Apesar da estimativa de 31 milhões de libras, os leiloeiros esperam que o valor aumente. A obra faz parte de uma coleção barroca chamada Fisch Davidson Collection, que reúne dez pinturas de mestres antigos. Como um todo, a coleção deve arrecadar, no leilão, 60 milhões de dólares (aproximadamente 318 milhões de reais).

