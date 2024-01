O que esperar do novo espetáculo do Cirque du Soleil no Brasil

O Cirque du Soleil voltará ao Brasil em 2024 com um espetáculo inédito por aqui. Batizado de Crystal, o show, que vai passar pelo Rio de Janeiro e por São Paulo, é o primeiro da companhia canadense a ser desenvolvido sobre uma pista de gelo. Seguindo o padrão do grupo, que cria narrativas para suas apresentações, Crystal conta a trajetória de uma personagem feminina que atende pelo mesmo nome do espetáculo. Segundo a trupe, a protagonista encara “uma jornada pelo empoderamento”, que começa durante um sonho de criatividade crescente.

Combinando as acrobacias impressionantes já conhecidas da companhia, Crystal apresenta uma nova habilidade dos artistas: o elenco foi reforçado por patinadores de gelo profissionais. Ainda não foram divulgadas as datas das apresentações no país nem os valores de ingresso. Confira a seguir um vídeo mostrando o espetáculo que estreou, no Canadá, em 2017.