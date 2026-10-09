O post de Erasmo Carlos que serviu de prova para decisão final na Justiça
Pedagoga Fernanda Passos conseguiu provar que mantinha união estável com cantor, mas não pelo período desejado
Conforme noticiado com exclusividade pela coluna GENTE nesta sexta-feira, 9, a Justiça do Rio de Janeiro reconheceu a união estável entre a pedagoga Fernanda Passos e Erasmo Carlos, mas por um período curto: de junho de 2016, quando ele propôs “juntar as escovas de dentes”, até 5 de janeiro de 2019, data do casamento civil. Fernanda pedia desde 2010.
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Fernanda usou uma entrevista de 2011 do enteado Leonardo a um podcast, na qual ele falava que o disco Sexo, do pai, era dedicado a ela. A defesa de Fernanda justifica que tal declaração serviria de prova de que a família começou ali. Entretanto, o juiz optou pela prova que o próprio Erasmo produziu publicamente: o post do dia seguinte ao casamento, em que ele contou sete anos de namoro e dois de convivência.
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