O post de Erasmo Carlos que serviu de prova para decisão final na Justiça

Conforme noticiado com exclusividade pela coluna GENTE nesta sexta-feira, 9, a Justiça do Rio de Janeiro reconheceu a união estável entre a pedagoga Fernanda Passos e Erasmo Carlos, mas por um período curto: de junho de 2016, quando ele propôs “juntar as escovas de dentes”, até 5 de janeiro de 2019, data do casamento civil. Fernanda pedia desde 2010.

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Fernanda usou uma entrevista de 2011 do enteado Leonardo a um podcast, na qual ele falava que o disco Sexo, do pai, era dedicado a ela. A defesa de Fernanda justifica que tal declaração serviria de prova de que a família começou ali. Entretanto, o juiz optou pela prova que o próprio Erasmo produziu publicamente: o post do dia seguinte ao casamento, em que ele contou sete anos de namoro e dois de convivência.

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