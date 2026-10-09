⚡ Esquenta 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Cultura

Justiça toma decisão sobre disputa entre viúva e filhos de Erasmo Carlos

Exclusivo: definição estabelece novos rumos para impasse familiar

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 out 2026, 09h04 | Atualizado em 9 out 2026, 14h40
ATITUDE - Tremendão: ele homenageou a jovem guarda em seu último álbum, com o qual ganhou o Grammy Latino -
ATITUDE - Tremendão: ele homenageou a jovem guarda em seu último álbum, com o qual ganhou o Grammy Latino - (Daryan Dornelles/Folhapress/.)
Continua após publicidade
Justiça toma decisão sobre disputa entre viúva e filhos de Erasmo Carlos Priorize VEJA no Google

A Justiça do Rio de Janeiro reconheceu a união estável entre Erasmo Carlos e a pedagoga Fernanda Maria Passos entre junho de 2016 e 5 de janeiro de 2019, quando os dois oficializaram o casamento civil. A decisão, no entanto, negou à viúva o direito à meação dos bens e das aplicações financeiras deixados pelo artista, morto em novembro de 2022, aos 81 anos.

A sentença foi proferida pelo juiz Carlos Eduardo Pimentel das Neves Reis e representa mais um capítulo da disputa judicial entre Fernanda e os filhos do cantor, Leonardo e Gil Esteves, em torno do patrimônio deixado por ele. A viúva reivindicava o reconhecimento da união estável desde 2010, enquanto os herdeiros sustentavam que, até 2016, os dois mantinham apenas um namoro.

Para determinar o início da união estável, o magistrado levou em consideração uma publicação feita por Erasmo nas redes sociais em janeiro de 2019, um dia após o casamento. Na ocasião, o cantor escreveu: “Após 7 anos de beijinhos e carinhos sem ter fim e mais 2 de maravilhosa convivência, me casei ontem no civil com minha adorada Fernanda”. A decisão também considerou que Fernanda passou a morar com o artista em 2016.

No entanto, o reconhecimento de união estável não garante, por si só, o direito à divisão de bens. Neste caso, o pedido de divisão patrimonial foi negado com base na regra do Código Civil que prevê separação obrigatória de bens para pessoas com mais de 70 anos. Erasmo tinha 75 anos quando começou o período de união estável reconhecido pela Justiça. Além dos imóveis, a disputa envolve rendimentos relacionados à obra do cantor e a administração do patrimônio deixado por ele.

Siga
Continua após a publicidade

A decisão também não deve ser confundida com uma definição definitiva sobre todos os direitos de Fernanda. Meação e herança são diferentes, e eventuais direitos sobre o patrimônio deixado pelo artista dependem da análise das regras aplicáveis ao casamento, do regime de bens e do inventário.

A coluna GENTE vem acompanhando com exclusividade os desdobramentos da disputa judicial desde abril de 2026, quando revelou que os filhos de Erasmo Carlos conseguiram na Justiça a reintegração de posse do apartamento de São Conrado, na Zona Sul do Rio, onde Fernanda vivia com o cantor. Desde então, a coluna vem trazendo novos detalhes sobre o impasse envolvendo a viúva e os herdeiros, incluindo cobranças financeiras, o patrimônio deixado pelo artista e o desaparecimento de um documento que pode complicar a partilha da herança.

Continua após a publicidade

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Publicidade
TAGS:
Erasmo Carlos
Gente
Justiça
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

OFERTA 10.10

Digital Premium

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver, + programa de benefícios Prata.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 10,10/mês
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês

*A assinatura inclui acesso ao site de VEJA, conteúdos exclusivos para assinantes e navegação com menos anúncios. Benefícios sujeitos às condições e à disponibilidade da assinatura.
*Pagamento único anual de R$121,20, equivalente a R$10,10/mês. Após esse período a renovação será de 155,88/ano (proporcional a R$ 12,99/mês).