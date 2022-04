Estrela de ‘Euphoria’ e seu peculiar hobby de restaurar carros antigos

Durante a exibição da segunda temporada do sucesso adolescente da HBO Euphoria, entre janeiro e fevereiro deste ano, a atriz Sydney Sweeney, 24 anos, foi um dos nomes de maior destaque do elenco, ao interpretar a dramática Cassie Howard. A atuação primorosa de Sweeney, porém, não é seu único talento: a atriz lutou MMA por anos na adolescência e, hoje, se dedica a um hobby curioso. Em fevereiro do ano passado, ela criou um perfil no TikTok para compartilhar o processo de restauração de carros vintages. Na ocasião, apresentou para a internet seu primeiro projeto: a reforma de um Ford Bronco 1969 na cor cereja, primeiro de sua coleção. Mais tarde, também revelou a compra de um Mustang 1966 azul claro, apelidado de Britney.

O perfil chamado “Syd’s Garage” (garagem da Syd) já conta com quase 1,5 milhão de seguidores na rede social. No último vídeo compartilhado na página, que data de janeiro, Sydney aparece trabalhando no carro e, na legenda, comemora: “Ela é finalmente dirigível!”. A reforma foi realizada praticamente inteira pelas mãos da proprietária, que teve a ajuda de Rod Emory, especialista em restauração de Porsches. A atriz diz que o amigo foi como um segundo pai para ela por metade de sua vida, abrindo espaço em sua oficina e lhe ensinando a arte da restauração.

Agora, o projeto está finalmente completo, conforme Sydney exibiu no Instagram nesta quinta-feira, 14. A atriz anunciou que o carro estará em exposição no evento New York Auto Parts Show, promovido pela eBay Motors. “Foram muitos hematomas, mãos manchadas, um dedo quebrado, parafusos que não se moviam e a dificuldade em encontrar peças, mas estou tão orgulhosa de como tudo se encaixou!”, celebrou a atriz. “Só quero dizer a qualquer jovem garota por aí que seja interessada em carros: prove que eles estão errados, você pode fazer o que quiser ;)”. Agora, é esperar pelos próximos vídeos de Sydney – provavelmente, se aventurando com Britney, seu Mustang azul.