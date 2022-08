O alvo certeiro de Meghan Markle em novo podcast feminista no Spotify

Megan Markle fez sua estreia no universo dos podcasts nesta terça-feira, 23, com a série feminista Archetypes (Arquétipos, em português), na qual busca desconstruir a história dos estereótipos sobre as mulheres, desvendar suas origens e entender como eles moldam as narrativas na cultura. O primeiro episódio trouxe como convidada a tenista Serena Williams, que recentemente anunciou planos de se aposentar do esporte. Ao lado da doutora Laura Cray, professora da Universidade da Califórnia e especialista em gênero no trabalho, as duas conversaram sobre o duplo padrão que as mulheres enfrentam ao serem definidas como “ambiciosas”.

O programa é exclusivo do Spotify e faz parte do acordo assinado em dezembro de 2020 entre a plataforma de streaming e a Archewell Audio, empresa de Markle e de seu marido, o príncipe Harry. No trailer da série, a Duquesa de Sussex disse que Archetypes vai se aprofundar em “como falamos sobre mulheres: as palavras que criam nossas meninas e como a mídia reflete as mulheres de volta para nós”.

No começo deste ano, Megan Markle e o príncipe Harry demonstraram preocupação com o Spotify, por permitir a veiculação de desinformação envolvendo a Covid-19. O problema surgiu quando a plataforma decidiu manter o podcast do humorista Joe Rogan, que divulgou informações falsas sobre a pandemia e as vacinas. O casal, porém, decidiu manter o acordo após conhecer os executivos da empresa e chegar à conclusão de que a plataforma estava abordando a desinformação adequadamente. Archetypes terá episódios semanais publicados toda terça-feira no Spotify e a cantora Mariah Carey já está confirmada como a próxima convidada.

