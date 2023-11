Negritude de Machado de Assis é resgatada em exposição em SP

Machado de Assis (1839-1908) foi muitos em um: escritor, enxadrista, censor, funcionário público, tradutor e marido apaixonado. A mostra Ocupação Machado de Assis, promovida pelo Itaú Cultural a partir de 18 de novembro, busca explorar todas as facetas do maior nome da literatura brasileira. Com fotografias, manuscritos originais, primeiras edições, cartas e outros materiais diversos, um conjunto de 100 peças promove uma imersão na vida e obra de Machado, celebrando suas influências e particularidades. São objetos reunidos a partir de acervos diversos: da Academia Brasileira de Letras, da Fundação da Biblioteca Nacional, da Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin e do Banco Itaú.

O projeto enfatiza como as temáticas sociais abordadas por Machado dialogam, até hoje, com as pautas brasileiras — comprovando sua atualidade mesmo 115 anos após sua morte. Um dos destaques da mostra é o resgate da negritude do autor. Neto de ex-escravizados, filho de um homem afrodescendente e de uma mulher branca portuguesa, Machado teve sua imagem embranquecida pela história. Especialmente para a exposição, retratos em preto e branco do autor foram colorizados por Marina Amaral, sob encomenda do instituto. Vídeos com depoimentos de especialistas e ativistas enriquecem a discussão.

Há materiais audiovisuais distribuídos por toda o espaço, dividido em quatro salas, com interpretações dos textos de Machado por meio de leituras dramáticas. O processo criativo e o amadurecimento da obra machadiana são, assim, exaltados tanto pela mostra quando pela coleção inédita Todos os livros de Machado de Assis, uma novidade promovida pela editora Todavia em parceria com o Itaú Cultural e organizada por Hélio Guimarães, professor da USP e vice-diretor da Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin. Trata-se de um boxe que reúne em 25 volumes e um extra com tudo que já foi publicado pelo autor — seja poesia, teatro, conto ou romance. O projeto gráfico dos livros é inspirado na tipografia das edições originais. A coleção completa já está à venda e, a partir do primeiro semestre de 2024, os títulos poderão ser adquiridos separadamente.

Local: Itaú Cultural – Piso Paulista (térreo), na Avenida Paulista, 149

Data: 18 de novembro, às 11h, até 4 de fevereiro de 2024

Horário de funcionamento: de terça-feira a sábado, das 11h às 20h; aos domingos e feriados, das 11h às 19h.

Entrada gratuita

Mais informações em https://www.itaucultural.org.br/