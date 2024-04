Museu da Ucrânia identifica 100 obras saqueadas pelos russos na guerra

O Museu de Arte Kherson da Ucrânia disse ter identificado 100 obras de arte que teriam sido usurpadas de sua coleção por tropas russas em um “vídeo de propaganda” filmado na Crimeia. “Os saqueadores documentam os seus crimes com as próprias mãos e isso nos permite determinar o paradeiro de pelo menos parte da arte roubada”, escreveu a instituição nas redes sociais, estimando que as peças representam “menos de 1%” das obras registadas como saqueadas de instituições culturais ucranianas durante a guerra.

De acordo com uma publicação, o vídeo em questão teria sido gravado no Museu Central de Tavrida, na Crimeia, e transmitido na televisão local em setembro do ano passado. A instituição acredita que 99 das 100 obras identificadas sigam na Crimeia, uma península do Mar Negro anexada da Ucrânia pela Rússia em 2014, e reivindicada até hoje por ucranianos.

Entre as obras identificadas está Fishermen On The Seashore (1932), de Ivan Shulha, renomado designer gráfico, educador e pintor do realismo soviético, a Filha de Guzel (1967), da aquarelista Venera Takaieva, e uma pintura a óleo de 1967, de Yefrem Zverkov, um proeminente pintor de paisagens do realismo socialista. O Museu também alega que pinturas de Ksenia Stetsenko, Anatolii Platonov e Antonin Fomintsev, incluídas na lista de obras removidas pelos russos dos museus ucranianos “sob o pretexto da chamada ‘evacuação’”, também foram vistas no vídeo.

A pilhagem sistemática de museus ucranianos pelas forças russas, bem como a destruição do patrimônio cultural local, tem sido denunciada pela imprensa local desde o início da invasão, em Fevereiro de 2022. Antes da retirada dos militares russos da região, funcionários disseram que quase toda a coleção do Museu Regional de Arte de Kherson foi esvaziada, e que artefatos do Museu Regional de Arte Shovkunenko, especializado em artes plásticas e decorativas da Ucrânia e da Rússia, também foram furtados — algumas obras, inclusive, estão “exiladas” no Louvre, na França. A Rússia ainda é acusada de violar a Convenção de Haia de 1954 para a proteção de bens culturais em conflito armado, estabelecida após a Segunda Guerra Mundial para proibir os signatários de “qualquer forma de roubo” de bens culturais.

