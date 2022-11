Morre escritora de culinária que inspirou o filme ‘Julie & Julia’

Escritora de culinária que inspirou o filme Julie & Julia (2009), estrelado por Meryl Streep e Amy Adams, Julie Powell morreu em 26 de outubro aos 49 anos após uma parada cardíaca. A informação foi confirmada pelo marido da autora, Eric Powell, ao The New York Times. A blogueira vivia em Nova York e ganhou fama ao começar a escrever um blog em que contava suas aventuras tentando cozinhar as receitas de Julia Child (1912-2004), americana que aprendeu a culinária francesa e ganhou um programa de TV. Neste ano, a HBO estreou uma série sobre a apresentadora e cozinheira.

Infeliz em seu trabalho e desmotivada com a vida, Julie Powell começou o blog Julie/Julia Project, inspirando o filme de Nora Ephron, em que se desafiava a cozinhar as receitas do livro Dominando a Arte da Culinária Francesa, de Julia Child. O blog chegou a ter 400.000 visualizações de página, e a autora escreveu um livro sobre a experiência que virou filme, que rendeu à Meryl Streep uma indicação ao Oscar de melhor atriz pelo papel.

Ela também escreveu outro livro sobre culinária, intitulado Cleaving: a Story of Marriage, Meat, and Obsession, que teceu suas experiências aprendendo a cortar carne com açougueiros em Kingston, Nova York, com observações sobre ela e os casos extraconjugais de seu marido. Julie Powell nasceu em 20 de abril de 1973 em Austin, Texas, e deixa seus pais, John e Kay, seu marido Eric e seu irmão Jordon.

Continua após a publicidade