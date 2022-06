Morre Danuza Leão, modelo e colunista social, aos 88 anos

Danuza Leão, modelo e colunista social, morreu aos 88 anos no Rio de Janeiro na quarta-feira, 22. A escritora nasceu em Itaguaçu, no interior do Espírito Santo, em 26 de julho de 1933. Ainda na infância, aos dez anos, ela e sua família se mudaram para o Rio. A artista era irmã de Nara Leão, o que a fez acompanhar o nascimento da Bossa Nova. A autora, considerada uma figura a frente de seu tempo, lançou livros de etiqueta que fizeram muito sucesso no Brasil.

Como modelo, Danuza iniciou sua carreira na década de 1950, se tornando uma das primeiras brasileiras a desfilar fora do país. No apartamento em que morava com Nara em Copacabana, no Rio de Janeiro, grandes artistas da Bossa Nova faziam reuniões.

A artista também trabalhou como jurada de programa de TV, produtora de arte, entrevistadora, dona de boutique e promoter de boates na capital fluminense. Como atriz, estrelou Terra em Transe, em que interpretou a personagem Sílvia no filme de Glauber Rocha. A obra representa um dos maiores clássicos do Cinema Novo.

Danuza Leão alcançou ainda mais sucesso ao lançar o livro de etiquetas sociais Na Sala Com Danuza, em 1992. O livro foi um dos mais vendidos por um ano, se tornando um clássico dentre os manuais de etiqueta. A publicação ganhou uma sequência em 2004, quando a escritora lançou Na Sala Com Danuza 2. Em 2005, ela lançaria seu livro de memórias, Quase Tudo, pelo qual recebeu um prêmio Jabuti. A jornalista também publicou Danuza Leão Fazendo as Malas (2008), Danuza Leão de Malas Prontas (2009) e É Tudo Tão Simples (2011).

Colunista, ela escreveu crônicas do cotidiano para o Jornal do Brasil, Folha de São Paulo e O Globo, falando de relacionamentos, comportamento e dicas de etiqueta. Nos últimos anos, a escritora causou controvérsia ao declarar ser contra a PEC das domésticas, que garantia direitos trabalhistas às empregadas domésticas; que não via graça em Nova York já que até seu porteiro viajava para lá, e por rejeitar o movimento MeToo, no qual mulheres do cinema e TV se posicionaram contra assédios na indústria do entretenimento nos Estados Unidos.

Danuza Leão foi casada com o jornalista Samuel Wainer (1910-1980), fundador do jornal Última Hora, e os dois tiveram três filhos: Samuel Wainer Filho, jornalista morto em uma acidente de carro em 1984, a artista plástica Pinky Wainer e o empresário do ramo do cinema Bruno Wainer. O casal se separou, e a escritora se casou mais duas vezes, a primeira com o compositor Antônio Maria, e depois com o jornalista Renato Machado.