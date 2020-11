Morre aos 85 anos David Prowse, o Darth Vader de Star Wars

O fisiculturista e ator britânico David Prowse, mundialmente conhecido por seu papel de Darth Vader, vilão e personagem central da primeira trilogia filmada de Guerra nas Estrelas (1977-1983), faleceu aos 85 anos de causa não revelada.

Prowse chamou a atenção do produtor e diretor George Lucas por sua breve participação em Laranja Mecânica, filme de Stanley Kubrick de 1971 no qual ele interpretava um guarda-costas. Com quase 2 metros de altura, ele dizia terem lhe oferecido dois papéis em Star Wars para escolher: o do herói gigante coberto de pelos, Chewbacca, ou o do vilão de capacete, Darth Vader. Prowse sabia que, em nenhum dos dois, ele mostraria o rosto ou falaria, mas preferiu ser o vilão porque achava que ninguém se recordaria de um mocinho felpudo, mas todos se lembrariam de um bandido de capa e armadura.

Apesar de seu rosto nunca aparecer e sua voz ser dublada pelo tonitruante James Earl Jones, Prowse era reverenciado pelos fãs quando reconhecido nas convenções de ficção científica. Um entrevero com George Lucas, porém, acabou lhe custando o direito de participar, ao lado dos colegas, de alguns eventos oficiais da multibilionária saga, hoje sob os auspícios da Disney.

Mesmo tendo feito uma campanha institucional de trânsito famosa na Inglaterra e interpretado outros papéis na TV e no cinema, nos quais teve a oportunidade de se expor, David Prowse será eternamente lembrado como Darth Vader, o personagem protegido por uma máscara que também teve a opção de ser herói ou vilão e acabou optando pelo lado escuro da Força.