Morre, aos 74 anos, o guitarrista Celso Vecchione

Por Da Redação Atualizado em 22 out 2023, 11h24 - Publicado em 22 out 2023, 11h03

Um dos fundadores do Made in Brazil, morreu na noite deste sábado, 21, o guitarrista Celso Vecchione, aos 74 anos, em São Paulo. Com mais de 50 anos de carreira, a banda, criada em 1967, é uma das mais antigas do rock nacional. A causa da morte não foi divulgada.

Irmão e parceiro de banda, o vocalista e baixista Oswaldo Vecchione informou sobre a morte em suas redes sociais: “Descansou! Meu irmãozinho querido descansou! Meu professor e parceiro, meu herói, Celso Kim Vecchione! Peço orações por sua alma! Muita dor nesse momento… indo pra Sampa, totalmente desnorteado!”.

Os álbuns as famosos da Made in Brazil foram lançados na década de 1970. Ente eles, “Jack, o Estripador” e “Paulicéia Desvairada”.