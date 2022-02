Maria Fernanda Cândido ganha cartaz em ‘Animais Fantásticos 3’

A Warner Bros divulgou nesta terça-feira, 22, um pôster exclusivo com Maria Fernanda Cândido no filme Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore. No longa, o terceiro da franquia derivada de Harry Potter, a atriz interpretará uma bruxa brasileira chamada Vicência Santos, diretora da Escola de Magia da Bruxaria de Castelobruxo. O estúdio também revelou em suas redes sociais outros dois novos personagens da história, Anton Vogel (Oliver Masucci) e Liu Tao (Dave Wong). Um novo trailer do filme está previsto para sair na quinta-feira, 24.

A atriz confirmou sua participação no filme em dezembro, quando o primeiro trailer do longa foi divulgado. “Estou muito contente em anunciar que vou representar o Brasil em Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore”, escreveu no Instagram. “No filme, interpreto Vicência Santos. Não vejo a hora de vocês descobrirem mais sobre ela.” A produção chega aos cinemas em 14 de abril.