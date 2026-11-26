A atriz Luisa Arraes e o cantor Chico Chico, filho de Cássia Eller, estão à espera do primeiro filho. A gravidez, divulgada nesta quarta-feira, 25, chega em um momento especial na trajetória profissional do casal, que está junto desde 2024. Luisa está na reta final das gravações de Cássia – O Filme, cinebiografia da cantora, que morreu em 2001, aos 39 anos. No longa, a atriz interpreta a mãe do namorado.

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Filha do diretor Guel Arraes e da atriz Virginia Cavendish, Luisa acumula trabalhos no cinema, no teatro e na televisão. Chico Chico, por sua vez, seguiu os passos da mãe e construiu carreira como cantor e compositor. Não foram divulgadas mais informações, como sexo e o nome do bebê.

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