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Cultura

Mãe de Luísa Arraes, Virgínia Cavendish a defende em papel como Cássia Eller

Atriz foi criticada por escolha em cinebiografia

Por Tatiana Moura 7 out 2026, 10h30
Mulher de pele morena, cabelo cacheado curto, sorrindo com a boca aberta e olhando para a direita, usando brinco de argola prateado, contra fundo preto
Luisa Arraes como Cássia Eller (Reprodução/Divulgação)
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Mãe de Luísa Arraes, Virgínia Cavendish a defende em papel como Cássia Eller Priorize VEJA no Google

Luisa Arraes foi anunciada como protagonista da cinebiografia de Cássia Eller. Namorada de Chico Chico, filho da artista, a atriz foi criticada e acusada de usar o nepotismo para conseguir o papel. A mãe de Luisa, Virgínia Cavendish, discorda que apenas um sobrenome faça alguém ser escolhido para um personagem. “Existem muitos filhos de artista que querem ser atores e não conseguem, porque não são bons o suficiente, não são escolhidos”, afirma à coluna GENTE.

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A influência no cinema também vem pelo lado do pai, Guel Arraes, diretor e roteirista. Virginia afirma que ela cresceu nesse espaço e sabia desde sempre que a filha seria atriz.

“Ok, talvez ela tivesse mais oportunidades de testes, mas ninguém colocou ela numa coisa arriscada, porque ela é filha de… Não, a gente coloca porque ela é o que ela é, e talento ela entrega. Ninguém está querendo perder dinheiro à toa. Ninguém faz isso na vida. Então, se ela teve uma porta aberta com mais facilidade, talvez tenha tido… Mas outras pessoas tiveram e ela ganhou porque merece sempre ganhar”.

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TAGS:
cássia eller
Gente
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