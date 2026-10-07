Mãe de Luísa Arraes, Virgínia Cavendish a defende em papel como Cássia Eller
Atriz foi criticada por escolha em cinebiografia
Luisa Arraes foi anunciada como protagonista da cinebiografia de Cássia Eller. Namorada de Chico Chico, filho da artista, a atriz foi criticada e acusada de usar o nepotismo para conseguir o papel. A mãe de Luisa, Virgínia Cavendish, discorda que apenas um sobrenome faça alguém ser escolhido para um personagem. “Existem muitos filhos de artista que querem ser atores e não conseguem, porque não são bons o suficiente, não são escolhidos”, afirma à coluna GENTE.
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A influência no cinema também vem pelo lado do pai, Guel Arraes, diretor e roteirista. Virginia afirma que ela cresceu nesse espaço e sabia desde sempre que a filha seria atriz.
“Ok, talvez ela tivesse mais oportunidades de testes, mas ninguém colocou ela numa coisa arriscada, porque ela é filha de… Não, a gente coloca porque ela é o que ela é, e talento ela entrega. Ninguém está querendo perder dinheiro à toa. Ninguém faz isso na vida. Então, se ela teve uma porta aberta com mais facilidade, talvez tenha tido… Mas outras pessoas tiveram e ela ganhou porque merece sempre ganhar”.