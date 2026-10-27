Luisa Arraes surge pela primeira vez como Cássia Eller para filme
Atriz irá interpretar nome célebre da MPB em 'Cássia - O Filme'
Luisa Arraes surgiu pela primeira vez caracterizada como Cássia Eller. A atriz de 33 anos será responsável por dar vida ao ícone da MPB na cinebiografia Cássia – O Filme, que tem previsão de estreia para 2027. De acordo com a H20 Produções, responsável pelo longa, o filme “leva para os cinemas a história do ícone do rock brasileiro em uma narrativa que equilibra a fama com sua personalidade e a dedicação à família, celebrando um legado inesquecível para o país”.
Além de Luisa, a produção também conta com nomes como Olivia Torres, Ramon Francisco e Stella Rabelo. A direção é assinada por Diego Freitas, que dirigiu o filme Caramelo (2025).
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