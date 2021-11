Luciano Szafir desfila com bolsa de estomia à mostra: ‘Não define ninguém’

No terceiro dia da 52ª edição da São Paulo Fashion Week (SPFW), o estilista Walério Araújo apostou na diversidade para exibir sua nova coleção. Entre modelos cadeirantes, idosos e plus size, o desfile trouxe o ator e apresentador Luciano Szafir com uma bolsa de estomia à mostra. O aparelho médico está em uso pelo ator desde que passou por uma cirurgia abdominal em julho, por consequências de uma reinfecção de Covid-19.

“A mensagem que eu quero passar a todos é que a estomia não define ninguém”, escreveu o ator em postagem no Instagram. “Desfilar na SPFW e conscientizar as pessoas sobre a importância do uso de uma bolsa de estomia foram as minhas metas realizadas no dia.” Internado por 35 dias, Szafir teve de ser submetido à retirada de um hematoma e de um segmento do cólon, uma das partes do intestino grosso.

A integração da bolsa de estomia ao visual foi pensada junto ao estilista. “Há muito tempo que eu já planejava isso e esta surpresa no desfile foi pensada em todos os detalhes. Eu só posso agradecer ao Walério Araújo, estilista que aderiu à causa e que, com elegância, criatividade e bom humor, fez isso acontecer.”