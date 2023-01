Louvre se recupera em 2022 e mira patamares pré-pandêmicos para este ano

O Museu do Louvre recebeu, em 2022, 7,8 milhões de visitantes, 170% a mais do que em 2021. Na comparação direta com 2019, último período antes da Covid-19 forçar a instituição a fechar as portas e alterar a dinâmica do turismo no mundo, o número fica 19% abaixo, indicando que o museu ainda não retomou totalmente os patamares pré-pandêmicos. “Enquanto o primeiro trimestre de 2022 ainda foi impactado por limitações de viagens entre algumas regiões, o verão, outono e inverno de 2022 registram uma forte tendência positiva”, detalhou a instituição em comunicado à imprensa.

Com a chegada da pandemia, em 2020, o museu mais visitado do mundo recebeu apenas 2,7 milhões de pessoas, 72% a menos que os 9,6 milhões de 2019 e longe do recorde de 10,2 milhões de 2018. Em 2021, o número foi de 2,8 milhões, apenas 100 mil a mais do que no ano anterior, e ainda 70% abaixo da visitação de 2019. Com isso, 2022 se estabelece, enfim, como o ano de retomada na instituição, puxado pelo retorno dos turistas: em 2020, a porcentagem de visitantes estrangeiros caiu de 75% para apenas 16%. Agora, já correspondem a 70%. Os números são, também, uma boa notícia para outros museus do mundo, já que a instituição pode servir de termômetro para o setor.

O resultado, no entanto, não veio sem esforço. Além de mostras especiais, como uma dedicada à modernidade grega, o Louvre limitou as entradas a 30.000 visitantes diariamente no mês de junho. Na mesma época, retomou o programa de uma abertura semanal noturna, às sextas-feiras, o que contemplou 225 mil pessoas. “Os números extremamente positivos de 2022 são encorajadores para todos os nossos funcionários. Espero que os visitantes gostem de passar o tempo no Museu do Louvre, principalmente aqueles que estão descobrindo o museu pela primeira vez, que representam 60% dos visitantes”, declarou o diretor Laurence des Cars.