Lollapalooza anuncia cancelamento de três atrações; confira novo line-up

Nesta terça-feira, 27, o Lollapalooza Brasil informou o cancelamento das apresentações de três artistas através de uma nota nas redes sociais. Jaden, Rina Sawayama e Dove Cameron, que se apresentariam respectivamente nos dias 22, 23 e 24 de março, não vêm mais ao festival por “motivos pessoais”, segundo o informe.

Atrações substitutas já foram anunciadas. A cantora canadense Jessie Reyez está confirmada entre os shows de sábado, dia 23, e a banda de hard rock americana Greta Van Fleet completa o line-up do domingo, dia 24.

Confira o comunicado na íntegra:

🚨 Atenção: Confira as atualizações do line-up do #LollaBR! @gretavanfleet e @jessiereyez são as novas atrações desta edição. Leia o comunicado e fique por dentro das mudanças. pic.twitter.com/BZkCCRFawD — Lollapalooza Brasil (@LollapaloozaBr) February 27, 2024

Esses não são os primeiros cancelamentos da edição de 2024. No último mês, a banda Paramore cancelou sua apresentação no evento, que aconteceria no dia 23, também por motivos pessoais. Já que o grupo era uma das atrações principais do festival, o Lollapalooza disponibilizou o reembolso integral do valor do ingresso para compradores da modalidade Lolla Day, que dá acesso a um único dia de evento. Na ocasião, o quarteto americano Kings Of Leon foi anunciado como novo headliner.

O Lollapalooza Brasil 2024 acontecerá entre os dia 22 e 24 de março no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Essa será a primeira edição do evento produzida pela Rock World, empresa chefiada por Roberto Medina, responsável pelo Rock in Rio e pelo The Town.

Além das novas atrações anunciadas, o line-up ainda conta com Blink-182, Arcade Fire, Limp Bizkit, SZA, Sam Smith e mais. Das atrações nacionais, nomes como Luísa Sonza, Céu, Marcelo D2, Kevin O Chris, Xamã, Manu Gavassi, Baiana System e Titãs estão entre os confirmados. Os ingressos estão disponíveis no site da ticketmaster ou na bilheteria física do evento.

