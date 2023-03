Keanu Reeves dá nome a nova arma dos cientistas contra os fungos

Um novo estudo de cientistas alemães promete revolucionar a agricultura: trata-se de um composto bactericida capaz de matar fungos que causam perdas bilionárias na produção mundial de alimentos. Não bastasse o tamanho da descoberta, um detalhe curioso chamou a atenção. Impressionados com a capacidade letal do composto no combate contra os fungos, o composto foi batizado pelos cientistas como keanumycins – nome inspirado no ator Keanu Reeves, por causa de seus personagens imbatíveis, caso de John Wick.

“Keanu Reeves já interpretou muitos papéis icônicos e é extremamente eficiente em ‘inativar’ seus inimigos. O keanumycins tem a mesma ação contra fungos”, disse o pesquisador Pierre Stallforth, do Instituto de Pesquisa de Produtos Naturais e Infecção Biológica de Jena, na Alemanha. Em uma live da Lionsgate, para divulgação do quarto filme John Wick, Reeves reagiu à novidade dizendo que era algo “surreal e muito legal” e que os cientistas “deveriam ter chamado o composto de John Wick”.

Segundo a pesquisa publicada no The Journal of the American Chemical Society, o composto, que reúne diferentes bactérias, foi eficaz contra o fungo Botrytis cinerea, conhecido em bom português como mofo, que afeta principalmente frutos como tomates e morangos – estima-se que o mofo seja responsável por uma perda anual de 100 bilhões de dólares no setor da agricultura. O keanumycins também se revelou eficaz no combate do Candida albicans, fungo responsável por doenças em humanos como a candidíase. Outra boa notícia é que o composto é biodegradável, ou seja, uma alternativa mais ecológica do que pesticidas.