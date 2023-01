Jeremy Renner faz aniversário no hospital e agradece equipe médica

Intérprete do Gavião Arqueiro nos filmes da Marvel, o ator Jeremy Renner comemorou 52 anos no hospital, rodeado pela equipe médica no estado de Nevada, nos Estados Unidos. Ele publicou um agradecimento aos médicos, enfermeiros e funcionários do estabelecimento onde está internado, na cidade de Reno, nas redes sociais.

Renner foi internado em estado grave no primeiro dia do ano, depois que um veículo limpa-neve de mais de 6 toneladas o atropelar, quando ele ajudava uma pessoa com o carro preso na neve.

Neste sábado, ele também agradeceu aos fãs pelo carinho e pelas mensagens que vem recebendo. As lesões e o trauma torácico o deixaram na UTI e foi preciso até uma cirurgia de emergência para tratar de seus ferimentos.

A “not no great” ICU DAY, turned to amazing spa day with my sis and mama❤️. Thank you sooooo much pic.twitter.com/pvu1aWeEXY — Jeremy Renner (@JeremyRenner) January 5, 2023