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Cultura

Isis Valverde reage à possibilidade de estar em ‘Avenida Brasil 2’

Atriz interpretou Suelen na novela de 2012

Por Giovanna Fraguito Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 out 2026, 07h00 | Atualizado em 2 out 2026, 07h08
Mulher de pele clara e cabelo castanho preso em coque, usando camisa azul-claro de seda e brincos dourados, olhando séria para a câmera. Ela está sentada em uma cadeira de madeira com almofada cinza
Isis Valverde (Instagram/Reprodução)
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Isis Valverde reage à possibilidade de estar em ‘Avenida Brasil 2’ Priorize VEJA no Google

Um dos destaques de Avenida Brasil (2012), Isis Valverde afirmou que não deve participar da continuação, anunciada pela Globo para 2027, mas garantiu que pretende acompanhar a trama de João Emanuel Carneiro. “Vou assistir com certeza”, disse a atriz. Questionada sobre a possibilidade de voltar à novela, Isis deixou a porta entreaberta: “Depende. A gente tem que conversar”.

Ao comentar a confirmação da continuação, a atriz lembrou o impacto que a personagem Suelen teve em sua trajetória. Isis contou que chegou a mandar uma mensagem para o autor da novela, assim que soube da novidade. “A chance de viver a Suelen mudou a minha vida. Mudou a minha história, a conexão com as pessoas que me acompanham, mudou muita coisa na minha trajetória. Me impulsionou muito”, declarou.

Isis também destacou a relação que tinha com a própria novela na época. “Sou muito grata à Globo, ao João, aos meus colegas. Gente, quem não assistia a esta novela? Eu fazia e assistia”, brincou. Na primeira versão de Avenida Brasil, Suelen era uma das figuras que movimentavam o Divino. A personagem de Isis ficou conhecida pelo jeito provocador e pelas histórias amorosas ao longo da trama.

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Avenida Brasil 2 vai substituir a atual novela das 9, Quem Ama Cuida. Segundo João Emanuel Carneiro, a trama gira em torno de Carminha (Adriana Esteves), que reaparece com um discurso de redenção, admirada por todos e tratada como exemplo de superação. “O público será instigado a acompanhar como essa volta vai mexer com a vida da família de Tufão (Murilo Benício) e dos demais personagens, sobretudo de Nina (Débora Falabella)”, detalhou.

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