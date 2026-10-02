Isis Valverde reage à possibilidade de estar em ‘Avenida Brasil 2’

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Isis Valverde, a inesquecível Suelen de “Avenida Brasil”, comentou sobre a aguardada continuação da novela, prevista para 2027. A atriz expressou sua gratidão pelo impacto que a personagem teve em sua vida e carreira, e, embora não deva participar, deixou a porta entreaberta para um possível retorno. A nova trama focará na redenção de Carminha.

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Um dos destaques de Avenida Brasil (2012), Isis Valverde afirmou que não deve participar da continuação, anunciada pela Globo para 2027, mas garantiu que pretende acompanhar a trama de João Emanuel Carneiro. “Vou assistir com certeza”, disse a atriz. Questionada sobre a possibilidade de voltar à novela, Isis deixou a porta entreaberta: “Depende. A gente tem que conversar”.

Ao comentar a confirmação da continuação, a atriz lembrou o impacto que a personagem Suelen teve em sua trajetória. Isis contou que chegou a mandar uma mensagem para o autor da novela, assim que soube da novidade. “A chance de viver a Suelen mudou a minha vida. Mudou a minha história, a conexão com as pessoas que me acompanham, mudou muita coisa na minha trajetória. Me impulsionou muito”, declarou.

Isis também destacou a relação que tinha com a própria novela na época. “Sou muito grata à Globo, ao João, aos meus colegas. Gente, quem não assistia a esta novela? Eu fazia e assistia”, brincou. Na primeira versão de Avenida Brasil, Suelen era uma das figuras que movimentavam o Divino. A personagem de Isis ficou conhecida pelo jeito provocador e pelas histórias amorosas ao longo da trama.

Avenida Brasil 2 vai substituir a atual novela das 9, Quem Ama Cuida. Segundo João Emanuel Carneiro, a trama gira em torno de Carminha (Adriana Esteves), que reaparece com um discurso de redenção, admirada por todos e tratada como exemplo de superação. “O público será instigado a acompanhar como essa volta vai mexer com a vida da família de Tufão (Murilo Benício) e dos demais personagens, sobretudo de Nina (Débora Falabella)”, detalhou.

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