Isis Valverde se manifesta após processo de ex-funcionária vir a público

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Dias após a repercussão de um processo trabalhista movido por uma ex-funcionária, Isis Valverde publicou um texto nas redes sociais no domingo 21 sobre “interpretações e afirmações” que não seriam verdadeiras.

“Acima de tudo, que fique claro que tenho absoluto respeito pelas pessoas e pelos seus direitos. Jamais agiria diferente em relação a isso. Por isso, considerei importante me manifestar neste momento”, escreveu a atriz, sem citar o caso diretamente.

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Recentemente, veio à público um processo trabalhista movido por uma ex-cozinheira que trabalhou com Isis entre 2014 e 2021. Na ação, a ex-funcionária alegava cumprir jornadas de 12 horas com apenas 20 minutos de pausa e afirmou que acumulava funções. Nesse período, segundo a mulher, o salário teria passado de 1,5 mil pra 2,5 mil reais.

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Ainda na mensagem, Isis afirmou que respeita a opinião de pessoas, mas que não acredita no formato que use “acusações e afirmações infundadas e distorcidas” como base.

“Decidi que vou seguir confiando que a verdade sempre encontra o seu caminho. E aproveito para agradecer a todos que me mandaram mensagens de carinho. Obrigada”, completou.

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