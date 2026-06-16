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Cultura

Advogado de Isis Valverde comenta processo contra ex-funcionária da atriz

Ricardo Brajterman fala sobre questão judicial que chegou a acordo financeiro

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jun 2026, 19h03
Isis Valverde -
Isis Valverde -  (Nayara Spina Cândido/Divulgação)
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Advogado de Isis Valverde comenta processo contra ex-funcionária da atriz Priorize VEJA no Google

Um antigo imbróglio trabalhista envolvendo Isis Valverde e sua ex-funcionária doméstica voltou a ser assunto nesta terça-feira, 16. Segundo o advogado Ricardo Brajterman, matérias jornalísticas vêm divulgando, de forma tendenciosa e parcial, processo trabalhista encerrado há meses, dando como verdade absoluta e incontestável somente os argumentos da reclamante. Ainda de acordo com Brajterman, foi ignorado que a contestação apresentada por Isis demonstrou que, para tentar “a sorte de abocanhar uma indenização trabalhista elevadíssima, de cerca de R$400.000,00, foi tentada a sorte de lançar argumentos falsos como quem aposta na loteria”.

“Num primeiro momento o Judiciário mandou arquivar o processo e, numa segunda tentativa, foi feito um acordo em valor muitíssimo menor. Fossem verídicas as acusações, obviamente a autora buscaria o valor que pediu e não fecharia um acordo em R$30.000,00 mil reais. Quem ataca Isis não sabe que durante o tempo em que trabalhou para a ela, a reclamante ganhou um curso e uma casa. Foi tratada com toda educação, carinho e, sobretudo, dentro do que a Lei Trabalhista determina”.

Na época, a ex-cozinheira entrou na Justiça pedindo R$ 385.233,56. Depois, alegou que fazia múltiplas funções das tarefas típicas de empregada doméstica, acumulando longa jornada de trabalho.

“É completamente mentirosa a alegação de que a cozinheira tinha carga horária de 12h e 20 minutos de descanso, e também ficou provado que ela não acumulava funções. Até porque a atriz passa boa parte da vida fora de casa. Por conta do trabalho, ela passa vários períodos morando em outras cidades, e, por conta da família fica muito tempo fora do Rio de Janeiro. Por isso não para em pé a alegação de 12 horas de trabalho e 20 minutos de descanso”.

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Para o advogado, Isis passa desde esta segunda-feira, 15, por uma campanha de cancelamento, calúnia e injúria.

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