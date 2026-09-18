João Emanuel Carneiro adianta detalhes sobre ‘Avenida Brasil 2’

O escritor João Emanuel Carneiro deu mais detalhes acerca do papel que será desempenhado pela vilã (ou não) Carminha em Avenida Brasil 2. Interpretada por Adriana Esteves, a personagem volta ao bairro do Divino quatorze anos após sua prisão, com uma imagem diferente e sendo surpreendentemente admirada por seu trabalho social.

“A trama gira em torno de Carminha, que reaparece anos depois com um discurso de redenção, admirada por todos e tratada como exemplo de superação”, revela Carneiro. “O público será instigado a acompanhar como essa volta vai mexer com a vida da família de Tufão e dos demais personagens, sobretudo de Nina”, completa o autor.

Avenida Brasil 2 retoma a história célebre que consagrou Adriana Esteves em 2012. Com previsão de estreia para 2027, a obra traz Carminha de volta ao centro da história, dessa vez em um esforço para conquistar o perdão de suas vítimas e reconstruir os laços rompidos — embora a veracidade de tal mudança seja algo a se colocar em cheque.

“É uma continuação e mantém a marca que sempre definiu a obra: velocidade de trama, acontecimento a cada capítulo, uma história que não para de andar. Essa é uma de suas maiores forças, agora, a serviço de novos conflitos”, explica Ricardo Waddington, diretor da sequência

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