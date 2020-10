Homer Simpson reforça movimento anti-Trump em episódio especial

Atualizado em 13 out 2020, 15h25 - Publicado em 13 out 2020, 15h03

A série animada Os Simpsons vai reforçar a campanha anti-Trump (já endossada por muitas celebridades americanas) no episódio especial de Halloween, intitulado Treehouse of Horror, que vai ao ar nos Estados Unidos no próximo dia 18. No capítulo, o abobalhado Homer Simpson quase perde o horário para votar, e precisa correr rumo a cabine de votação. Com a cédula em mãos, Homer já decidiu praticamente todos os seus votos, inclusive para o dispositivo de inteligência artificial Alexa, da Amazon, como governadora, mas ainda está em dúvida sobre quem votar para presidente.

Sem citar o nome de Donald Trump, Lisa surge revoltada com o pai, e o questiona: “como você pode ter dúvidas sobre em quem votar para presidente, depois de tudo que aconteceu nos últimos quatro anos” Homer, no entanto, não consegue se lembrar de nada de importante, além do fato de Faye Dunaway ter entregado o Oscar para o filme errado. Em seguida, surge na tela uma lista com diversos impropérios feitos pelo presidente americano, que chocam até o desmiolado protagonista. São desde bobagens como “chamou Tim Cook de ‘Tim Apple’” até “colocou crianças em gaiolas” e “destruiu a democracia”.

Vale lembrar que a série Os Simpsons “previu“, no ano 2000, que Trump seria presidente dos Estados Unidos. Na trama, Lisa Simpson substitui Trump, que deixou “uma crise orçamentária” no país.

Veja abaixo a cena em inglês:

Alguns dos motivos listados por Os Simpsons:

Achou ok atirar em ursos hibernando

Colocou crianças em gaiolas

Chamou mexicanos de estupradores

Imitou um repórter deficiente

Ficou péssimo em roupa de tênis

Não conseguiu segurar a mão da esposa

Chamou os países de terceiro mundo de babacas

Chamou Tim Cook de ‘Tim Apple’

Disse que os judeus que votam nos democratas são desleais

Chamou os supremacistas brancos de “gente boa”

Vazou informações confidenciais para o embaixador russo

Pediu ao presidente da Ucrânia para investigar Biden

Pediu para a China investigar Biden

Entrou no camarim do concurso de Miss Teen USA

Recusou-se a liberar declarações fiscais

Descreveu Meryl Streep como “superestimada”

Vazou para a imprensa informações sobre o atentado à bomba em Manchester em 2017

Escapou do Impeachment

Levou Ivanka para a cúpula do G7

Corrompeu o Congresso

Serviu McDonald’s para o time de futebol americano Clemson

Destruiu a democracia

Tirou os EUA do acordo climático

Tirou os EUA da Organização Mundial da Saúde

Disse para bebermos água sanitária

Pagou 750 dólares em impostos

Quer um terceiro mandato