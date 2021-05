Hollywood organiza ações para convencer o público a voltar para os cinemas

Após uma avançada campanha de vacinação nos Estados Unidos, nos primeiros meses de 2021, Hollywood se prepara para o retorno do público às salas de cinema. Mais do que bons lançamentos, a indústria notou que precisa também convencer o público de que o retorno é seguro aos imunizados.

Para isso, tanto os estúdios quanto os exibidores se uniram para financiar uma campanha publicitária com a participação de astros do cinema. Os esforços fazem parte da iniciativa Big Screen Is Back, criada por uma coalização de executivos de Hollywood, pela National Association of Theatre Owners e pela Motion Picture of Association.

Diretores e atores são esperados de surpresa em algumas exibições. Entre eles o ator Vin Diesel, que, por exemplo, será a estrela de uma campanha promovida pela Universal e a AMC Theatres (dona da maior rede de cinemas dos Estados Unidos). A Disney, por sua vez, com a Marvel Studios, está pedindo aos fãs que optem pelo cinema para assistir à estreia de Viúva Negra, em 9 de julho – o filme também irá para o streaming. “Tivemos uma longa pausa, então, estamos tentando lembrar às pessoas a experiência especial da tela grande e que ela está voltando”, disse em entrevista para o site The Hollywood Reporter o diretor de marketing da Universal, Michael Moses.

Hollywood espera que a data de 31 de maio, feriado do Memorial Day nos Estados Unidos, seja o ponto de virada no cinema, com a estreia de Cruella, da Disney, e Um Lugar Silencioso 2, da Paramount. Enquanto isso, no Brasil, os números continuam tímidos, segundo dados divulgados pela Comscore. No último final de semana, o filme Godzilla Vs. Kong, arrecadou 1,9 milhão de reais assumindo a liderança dos títulos mais assistidos da semana. Rogai Por Nós ficou em segundo, com 760.000 reaus. Os dez filmes mais lucrativos exibidos entre 6 e 9 de maio foi visto por 176.000 espectadores, um número baixo, porém maior do que na semana anterior que teve 143.000 e mais ainda que na anterior, quando apenas 32.000 pessoas foram aos cinemas.