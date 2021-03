‘Godzilla vs. Kong’ injeta fôlego no cinema e bate recorde na pandemia

Uma batalha épica entre os dois maiores monstros da ficção se mostrou uma luz no fim do túnel para a indústria cinematográfica. Neste fim de semana, Godzilla vs. Kong estreou em 39 países e faturou 122 milhões de dólares (pouco mais de 700 milhões de reais) e se tornou o lançamento mais bem-sucedido nos cinemas desde o começo da pandemia, superando Tenet, de Christopher Nolan, que faturou 53 milhões de dólares em agosto passado.

Só no mercado chinês, Godzilla vs. Kong fez 70 milhões de dólares, representando 82% de toda a arrecadação do país entre sexta-feira, 26, e domingo, 28. Ainda inédito nos Estados Unidos e no Brasil, devido a atual situação dos cinemas fechados, o filme deve ganhar um impulso com esse primeiro resultado para chegar em breve ao mercado americano.

Além da China, o filme dos monstros gladiadores obteve bons resultados no México e na Austrália com 6,3 milhões de dólares cada, Rússia com 5,8 milhões de dólares e Taiwan com 5,2 milhões de dólares marcando a segunda maior abertura de um lançamento da Warner Bros., atrás apenas de Aquaman (2018).