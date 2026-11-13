Ex de Ivete, Daniel Cady conta como escapou de golpe de 200 mil reais

Daniel Cady passou por momentos de tensão após ter o celular roupado durante um assalto no centro de São Paulo, na quarta-feira, 11. Segundo o nutricionista, o assalto aconteceu quando ele saía de um hotel para encontrar um carro por aplicativo. Um homem em uma motocicleta subiu na calçada e arrancou o aparelho de sua mão.

“Foi muito rápido, não tive reação. Não consegui nem ver a placa”, relatou em um vídeo publicado nas redes sociais.

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O ex-marido de Ivete Sangalo também contou que, mesmo com recursos de proteção, como reconhecimento facial e autenticação com duas etapas, os criminosos conseguiram acessar suas contas bancárias e tentaram movimentar cerca de 200 mil reais. O prejuízo, no entanto, foi evitado por uma funcionária do banco que desconfiou da movimentação.

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“Ela percebeu que não era eu. O rapaz ligou para ela, ela percebeu, pela tratativa, que não era eu, porque eu tenho um bom relacionamento com todos os gerentes. Ela viu o cara muito rude falando com ela e bloqueou”, contou.

O empresário também destacou a ajuda inesperada de um taxista, que o acompanhou durante as tentativas de recuperar o acesso à conta bancária e à linha telefônica. “Ele ficou comigo até o final, sem mesmo eu ter dinheiro. Me levou ao banco, à Vivo. Tive que providenciar tudo de novo”, disse.

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Apesar do susto, Cady afirmou que está bem e agradeceu aos policiais envolvidos na recuperação do aparelho. “Tive muita sorte, mas não é todo mundo que também tem. Estou aqui, inteiro. Poderia ter sido muito pior”, concluiu. O celular foi recuperado durante uma abordagem policial a um suspeito na Avenida Rio Branco, no centro da capital paulista.