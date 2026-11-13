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Cultura

Ex de Ivete, Daniel Cady conta como escapou de golpe de 200 mil reais

Nutricionista relatou momentos de tensão em São Paulo

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 nov 2026, 10h02 | Atualizado em 13 nov 2026, 10h03
Daniel Cady
Daniel Cady, ex-marido de Ivete Sangalo (Breno da Matta/Divulgação)
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Daniel Cady passou por momentos de tensão após ter o celular roupado durante um assalto no centro de São Paulo, na quarta-feira, 11. Segundo o nutricionista, o assalto aconteceu quando ele saía de um hotel para encontrar um carro por aplicativo. Um homem em uma motocicleta subiu na calçada e arrancou o aparelho de sua mão.

“Foi muito rápido, não tive reação. Não consegui nem ver a placa”, relatou em um vídeo publicado nas redes sociais.

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O ex-marido de Ivete Sangalo também contou que, mesmo com recursos de proteção, como reconhecimento facial e autenticação com duas etapas, os criminosos conseguiram acessar suas contas bancárias e tentaram movimentar cerca de 200 mil reais. O prejuízo, no entanto, foi evitado por uma funcionária do banco que desconfiou da movimentação.

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“Ela percebeu que não era eu. O rapaz ligou para ela, ela percebeu, pela tratativa, que não era eu, porque eu tenho um bom relacionamento com todos os gerentes. Ela viu o cara muito rude falando com ela e bloqueou”, contou.

O empresário também destacou a ajuda inesperada de um taxista, que o acompanhou durante as tentativas de recuperar o acesso à conta bancária e à linha telefônica. “Ele ficou comigo até o final, sem mesmo eu ter dinheiro. Me levou ao banco, à Vivo. Tive que providenciar tudo de novo”, disse.

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Apesar do susto, Cady afirmou que está bem e agradeceu aos policiais envolvidos na recuperação do aparelho. “Tive muita sorte, mas não é todo mundo que também tem. Estou aqui, inteiro. Poderia ter sido muito pior”, concluiu. O celular foi recuperado durante uma abordagem policial a um suspeito na Avenida Rio Branco, no centro da capital paulista.

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