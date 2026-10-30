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Cultura

Principais fã-clubes de Ivete Sangalo se irritam e suspendem atividades

Perfil com mais de 800 mil seguidores critica equipe da cantora

Por Giovanna Fraguito 30 out 2026, 11h30
Ivete Sangalo sorrindo, com cabelos longos e ondulados, usando blusa preta de bolinhas brancas e brinco de diamante, em fundo rosa e cinza
Ivete Sangalo (Instagram/Reprodução)
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O maior fã-clube de Ivete Sangalo anunciou nesta sexta-feira, 30, uma pausa por tempo indeterminado nas atividades após uma série de desentendimentos com a equipe da cantora. Criado em 2017, o perfil Ilove Ivete, que reúne mais de 800 mil seguidores no Instagram, afirma ter sido bloqueado por integrantes da produção após cobrar esclarecimentos sobre o adiamento do show A La Sangalo, que aconteceria neste sábado, 31, no Parque Ibirapuera, em São Paulo. “Cobrar respeito e responsabilidade não deveria ser motivo para silenciar quem sempre esteve presente”, declarou o grupo em comunicado publicado nas redes sociais.

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A insatisfação, no entanto, vai além da mudança de data. Os administradores criticaram a falta de planejamento e comunicação com os fãs, muitos dos quais já haviam comprado passagens e reservado hospedagens. “O problema nunca foi o adiamento do show, mas todo o contexto que envolveu essa decisão: a falta de planejamento, de comunicação, de organização e, principalmente, de consideração com os fãs”, afirmaram. Outros fã-clubes, como Ivete Diva, Ivetinha Rainha Oficial e Delírio Sangalo, também anunciaram a suspensão das atividades.

Em meio à repercussão, Ivete se pronunciou nas redes sociais na noite de quinta-feira, 29, e explicou que as fortes chuvas impediram a montagem da estrutura do espetáculo, remarcado para 6 de março de 2027. 

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