A lição de Daniel Cady, ex de Ivete, após derrota no aquathlon e triathlon

Daniel Cady, nutricionista e apresentador, terminou em segundo lugar no GalegoMan, disputado neste domingo, 11, no Porto da Barra, em Salvador, na Bahia. A prova reuniu categorias de Fast Aquathlon, Standard Aquathlon e disputas masculina, feminina e em dupla mista. Cady competiu na categoria de dupla mista ao lado de Isabela Oliveira, atleta e estudante de fisioterapia. Após a prova, ele usou as redes sociais para comentar a rotina de treinos e a relação entre saúde física e mental.

“Corpo são, mente sã. Não é só um ditado antigo, é uma escolha que a gente faz todos os dias. Cuidar do corpo é cuidar da casa onde a mente mora. Quando treino, durmo bem, como comida de verdade e me conecto com a natureza, não estou só investindo em saúde física. Estou construindo clareza, disciplina e equilíbrio para encarar a vida. O esporte me ensinou uma das lições mais importantes que carrego: dar o meu máximo em tudo o que fizer. Na corrida, no mar, no trabalho, nas relações. Não existe meio esforço quando você entende o valor de cada passo. E com o tempo aprendi outra coisa. Meu maior adversário nunca foi quem estava ao meu lado na largada. Meu maior adversário sempre será o eu de ontem. É contra ele que compito, é ele que quero superar, um dia de cada vez. E você, tem cuidado do seu corpo como ele merece?”, escreveu.

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