Ex-colega de ‘Rebelde’, Chay Suede se despede de Lua Blanco com homenagem

Chay Suede usou as redes sociais para prestar uma homenagem à atriz e cantora Lua Blanco, que morreu aos 39 anos, no domingo, 18, vítima de um câncer. Os dois contracenaram na novela Rebelde, exibida pela Record TV entre 2011 e 2012, e construíram uma amizade que começou antes mesmo da estreia da trama.

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Em uma publicação, o ator relembrou a recepção carinhosa que teve de Lua ao chegar ao Rio de Janeiro, em 2010. “Lua, você me recebeu com carinho no Rio, na minha primeira semana toquei antes do show da sua banda no Teatro Odisséia, e isso foi em 2010. Rimos, sofremos, vencemos, fomos tão felizes juntos. Você vai fazer muita falta. Te amo, descanse em paz!”, escreveu.

A morte da atriz também comoveu outros integrantes do elenco de Rebelde. Arthur Aguiar, ex-namorado da artista, Micael Borges e Sophia Abrahão publicaram mensagens de despedida, relembrando a convivência com a artista, que interpretou Roberta Messi na novela e integrou a banda Rebeldes.

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