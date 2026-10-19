A mensagem da imagem publicada por Lua Blanco antes de morrer

A atriz Lua Blanco, que morreu neste domingo, 18, vítima de câncer, compartilhou uma mensagem de reflexão e gratidão cinco dias antes de sua morte.

Uma série de fotos de Lua ao lado de amigos e familiares, além de registros em que ela aparecia se divertindo, termina com uma ilustração de Jesus abraçando uma mulher, ao som da música Thank You, do cantor Forrest Frank.

Lua ganhou projeção nacional em 2011, ao interpretar Roberta Messi na versão brasileira de Rebelde, exibida pela Record TV. A personagem de personalidade forte conquistou o público e se tornou um dos papéis mais lembrados da trajetória da artista.

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