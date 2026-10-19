Arthur Aguiar entra em choque ao saber da morte de Lua Blanco, sua ex

Lua Blanco morreu aos 39 anos, neste domingo. 18, em decorrência de um câncer. A despedida será realizada nesta segunda-feira, 19, em uma cerimônia reservada a amigos e familiares. Seu ex-namorado, Arthur Aguiar, com quem contracenou na na versão brasileira da novela teen Rebelde, foi surpreendido pela, enquanto fazia uma transmissão ao vivo no TikTok.

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O o ator soube do falecimento por meio de mensagens enviadas por internautas no chat da live e ficou completamente em choque antes de deixar a transmissão. O ator conversava com os fãs quando começou a receber uma série de mensagens sobre a morte de Lua. “Oxe. Como assim, gente?”.

Arthur demorou a acreditar na notícia. “Não, isso é sacanagem, pô”, afirmou. Logo depois, ele foi informado por um fã de que a notícia sobre a morte da atriz era real. A partir daí, o ator mudou o tom e decidiu encerrar a transmissão. “Gente, eu vou ter que vou ter que sair aqui. Vou sair, vou sair, eu volto depois, tá? Beijo”.

Nos Stories de seu Instagram, o ex-BBB publicou uma foto dos dois juntos e escreveu: “Essa foi a última vez que a gente se viu… Que bom que ainda em vida tivemos a oportunidade de conversarmos e falarmos tudo. Que Deus te receba”. Aguiar e Lua ficaram 11 anos brigados com o fim do relacionamento, mas se reaproximaram em 2023.

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