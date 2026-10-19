Arthur Aguiar entra em choque ao saber da morte de Lua Blanco, sua ex
Atriz morreu aos 39 anos, neste domingo. 18, em decorrência de um câncer
Lua Blanco morreu aos 39 anos, neste domingo. 18, em decorrência de um câncer. A despedida será realizada nesta segunda-feira, 19, em uma cerimônia reservada a amigos e familiares. Seu ex-namorado, Arthur Aguiar, com quem contracenou na na versão brasileira da novela teen Rebelde, foi surpreendido pela, enquanto fazia uma transmissão ao vivo no TikTok.
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O o ator soube do falecimento por meio de mensagens enviadas por internautas no chat da live e ficou completamente em choque antes de deixar a transmissão. O ator conversava com os fãs quando começou a receber uma série de mensagens sobre a morte de Lua. “Oxe. Como assim, gente?”.
Arthur demorou a acreditar na notícia. “Não, isso é sacanagem, pô”, afirmou. Logo depois, ele foi informado por um fã de que a notícia sobre a morte da atriz era real. A partir daí, o ator mudou o tom e decidiu encerrar a transmissão. “Gente, eu vou ter que vou ter que sair aqui. Vou sair, vou sair, eu volto depois, tá? Beijo”.
Nos Stories de seu Instagram, o ex-BBB publicou uma foto dos dois juntos e escreveu: “Essa foi a última vez que a gente se viu… Que bom que ainda em vida tivemos a oportunidade de conversarmos e falarmos tudo. Que Deus te receba”. Aguiar e Lua ficaram 11 anos brigados com o fim do relacionamento, mas se reaproximaram em 2023.