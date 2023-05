Diretora francesa vence a Palma de Ouro no Festival de Cannes

A diretora francesa Justine Triet recebeu neste sábado o principal prêmio do 76º Festival de Cinema de Cannes. Com o filme “Anatomie d’une Chute’, Justine é a terceira mulher a receber a Palma de Ouro — depois de Jane Campion e Julia Ducournau.

O brasileiro Karim Aïnouz estava no páreo com a produção britânica “Firebrand”, mas não foi premiado. O prêmio do júri, uma categoria relevante no Festival, ficou com “Fallen Leaves”, de Aki Kaurismäki.

O melhor ator foi o favorito Kôji Yakusho, de “Perfect Days”. Já entre as atuações femininas, Merve Dizdar, de “About Dry Grasses”, conquistou um prêmio bastante disputado.