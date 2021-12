‘Deserto Particular’, aposta do Brasil no Oscar, fica fora das indicações

O filme Deserto Particular, dirigido por Aly Muritiba, ficou de fora das indicações para o Oscar 2022. O longa era a aposta brasileira para a premiação máxima do cinema. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgou nesta terça-feira, 21, a lista preliminar de filmes estrangeiros e documentários que farão parte da votação para as indicações finais, e o longa brasileiro não se encontra entre os quinze pré-indicados na categoria de filme internacional. A lista oficial de indicações sai em 8 de fevereiro, e a cerimônia de premiação está marcada para acontecer em 27 de março.

O cineasta baiano estava trabalhando duro na campanha para que seu filme conseguisse uma vaga na Oscar nos Estados Unidos. Para isso, Muritiba contou com exibições do filme no Hollywood Brazilian Film Festival, além de ajuda financeira de órgãos como a Ancine, Fundação Cultural de Curitiba (FCC), Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura do Paraná (SEEC) e do Projeto Paradiso. O objetivo era chamar a atenção da Academia — o que infelizmente não aconteceu. O filme, que já estreou nos cinemas brasileiros, conta a história de um policial curitibano, vivido por Antônio Saboia, que após passar por problemas pessoais decide largar tudo e ir até à Bahia para encontrar a mulher com quem se relaciona na internet.

A última vez que o Brasil foi indicado como melhor filme estrangeiro foi em 1999, com Central do Brasil. Vale lembrar que antes, o país havia aparecido na categoria três vezes: em 1963, com O Pagador de Promessas; 1996. com O Quatrilho e 1998, com O Que É Isso? Companheiro.

Confira abaixo a lista completa de pré-selecionados a melhor filme estrangeiro:

Áustria, Great Freedom

Bélgica, Playground

Butão, Lunana: A Yak In The Classroom

Dinamarca, Flee

Finlândia, Compartment No. 6

Alemanha, I’m Your Man

Islândia, Lamb

Irã, A Hero

Itália, A Mão de Deus

Japão, Drive My Car

Kosovo, Hive

México, Prayers For The Stolen

Noruega, The Worst Person In The World

Panamá, Plaza Catedral

Espanha, The Good Boss