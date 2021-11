‘Deserto Particular’ começa sua campanha pelo Oscar nos EUA

O cineasta baiano Aly Muritiba deu início nesta semana, em Los Angeles, à campanha pelo Oscar 2022, com o filme Deserto Particular. Selecionado para representar o Brasil e tentar uma vaga na premiação, o longa agora precisa atrair os olhares de membros da Academia de Hollywood, responsáveis por selecionar os cinco indicados na categoria de melhor filme internacional. Para isso, Deserto Particular vai abrir o Hollywood Brazilian Film Festival e já tem quatro sessões fechadas para membros da Academia. No Brasil, o filme, que acompanha a viagem de um policial curitibano à Bahia, para conhecer uma mulher com quem ele se relaciona pela internet, estreia no próximo dia 25.

A produção está em busca de patrocinadores para aumentar a visibilidade do filme lá fora. Por enquanto, a campanha conta com auxílio financeiro da Ancine, Fundação Cultural de Curitiba (FCC), Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura do Paraná (SEEC) e do Projeto Paradiso.