Deputado americano troca Bíblia por gibi do Superman em juramento de posse

Lançado em 1939, o gibi Superman #1 é uma raridade entre os colecionadores e uma cópia original já chegou a ser vendida em um leilão por mais de 5 milhões de dólares. O congressista americano Robert Garcia sabe disso e escolheu uma edição dessa história em quadrinhos, que está disponível na Biblioteca do Congresso americano, como o livro que ele usará para fazer seu juramento quando for empossado, quebrando o tradicional uso da Bíblia nesses casos. Não é ilegal fazer essa formalidade recorrendo a um gibi, pois o artigo VI da Constituição afirma que “nenhuma prova religiosa deve ser exigida como qualificação para qualquer cargo público nos Estados Unidos”.

Para fazer o juramento, todo congressista deve botar as mãos sobre a Constituição e também sobre algumas outras lembranças. No caso de Garcia, além do quadrinho, ele também usará uma foto dos pais, que morreram de Covid em 2020, e o certificado que lhe deu a cidadania americana.

A justificativa usada por Garcia, um autoproclamado “nerd dos quadrinhos”, é que nada é mais americano que o Super-Homem, um imigrante com senso de justiça — na verdade, um imigrante peculiar, já que Clark Kent não vem de um simples país estrangeiro, mas é um alienígena do planeta Krypton. Garcia é imigrante peruano e ex-prefeito de Long Beach, na Califórnia (além de ter sido o primeiro latino e gay assumido a ser prefeito da cidade, em 2014). Para virar deputado, foi eleito pelo 42º distrito congressional da Califórnia durante as eleições de meio de mandato de 2022.

Vale lembrar que o quadrinho escolhido por Garcia não foi a primeira história em que o herói surgiu. Sua primeira aparição ocorreu um ano antes, em 1938, na Action Comics #1.

Will be proudly sworn-in to Congress on the U.S. Constitution. Underneath the Constitution will be 3 items that mean a lot to me personally. A photo of my parents who I lost to covid, my citizenship certificate & an original Superman #1 from the @librarycongress. 🇺🇸😊 pic.twitter.com/YGW43OLsIp — Robert Garcia (@RobertGarcia) January 3, 2023

Ok y’all I’m freaking out. This is the Congressional members reading room in the Library of Congress. I can pull any comic book from what is the largest public comic collection in the country and read them here. Let’s go! pic.twitter.com/SyIrCvHkfT — Robert Garcia (@RobertGarcia) November 14, 2022