De ‘Pânico’ a ‘Halloween’: 7 filmes de terror aguardados em 2022

Entre assassinos mascarados e monstros sobrenaturais, neste ano não faltarão opções promissoras de filmes de terror para os fãs do gênero. O retorno de grandes franquias como Pânico e O Massacre da Serra Elétrica, além de produções aguardadas como o novo filme de Jordan Peele marcam o calendário de grandes estreias de 2022. Confira 7 longas de horror selecionados por VEJA para ficar de olho:

Pânico

Inaugurando o ano, a famigerada franquia slasher Pânico retorna aos cinemas com seu quinto desdobramento. Trazendo de volta nomes do elenco original como Neve Campbell, Courteney Cox e David Arquette, o longa terá um novo assassino mascarado que vai infernizar a vida de um grupo de adolescentes na (não tão) pacata cidade de Woodsboro. Sequência direta de Pânico 4, de 2011, o filme será o primeiro que não contará com a direção de Wes Craven, morto em 2015. Estreia nos cinemas brasileiros em 13 de janeiro.

O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface

Após várias continuações que fracassaram entre o público e a crítica, a franquia O Massacre da Serra Elétrica ganhará uma nova tentativa de revitalização. O novo filme será uma continuação direta do clássico de 1974, dirigido por Tobe Hooper. A história acompanhará Melody (Sarah Yarkin), sua irmã e seus amigos, que decidem construir um novo empreendimento na cidade de Harlow, no Texas, e acabam entrando no caminho do notório serial killer Leatherface. No Brasil, o longa chegará direto na Netflix em 18 de fevereiro.

Nope

Mais nova aposta do diretor e roteirista Jordan Peele, Nope ainda está envolta em muito mistério. A expectativa sobre o longa é justificável: Peele tornou-se um nome forte dentro do segmento de terror após os sucessos Corra!, vencedor do Oscar de melhor roteiro original, e Nós. Misturando tramas escabrosas com comentários sociais, principalmente sobre racismo, o diretor conseguiu renovar criativamente o gênero. Até o momento, foi divulgado apenas um pôster de Nope e alguns nomes que integrarão o elenco, como Daniel Kaluuya, Keke Palmer e Steven Yuen. O lançamento nos cinemas brasileiros está previsto para 21 de julho.

Salem’s Lot

Adaptação do livro homônimo de Stephen King, Salem’s Lot ganhará uma nova adaptação para os cinemas em 2022. A história acompanha Ben Mears (Lewis Pullman), um escritor que retorna para sua cidade natal no Maine e descobre que o local está infestado por vampiros. A direção ficará por conta de Gary Dauberman, que terá uma mãozinha de James Wan na produção. O filme deve chegar aos cinemas brasileiros em 8 de setembro.

Não Se Preocupe, Querida

Segundo trabalho como diretora da atriz Olivia Wilde, Não Se Preocupe, Querida contará a história de uma dona de casa dos anos 1950 que começa a suspeitar de que seu marido está escondendo segredos tenebrosos. Protagonizado pelo cantor Harry Styles, que tem investido na carreira de ator nos últimos anos, e Florence Pugh, de Viúva Negra, o filme está programado para chegar aos cinemas brasileiros em 22 de setembro.

Halloween Ends

Halloween Ends encerrará a trilogia de filmes dirigidos por David Gordon Green sobre o famoso assassino Michael Myers. Nessa terceira parte, que se passa quatro anos depois dos eventos de Halloween Kills, Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) e sua neta Allyson Nelson (Andi Matichak) irão atrás do serial killer em busca de vingança pela morte da filha de Laurie. O filme tem estreia prevista para o dia 13 de outubro no Brasil.

A Órfã 2: A Origem

Após treze anos, a personagem vivida por Isabelle Fuhrman em A Órfã retornará às telas para um prelúdio. A Órfã 2: A Origem mostrará a trilha de sangue feita pela personagem Esther anos antes do primeiro filme, quando ela escapa de um asilo na Estônia e finge ser a filha desaparecida de uma família rica. Além de Fuhrman, o novo longa conta com Julia Stiles, Hiro Kanagawa e Rossif Sutherland. O filme chega aos cinemas em 2022, mas ainda não possui data exata no Brasil.