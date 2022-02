Curta-metragem brasileiro ‘Manhã de Domingo’ ganha Urso de Prata em Berlim

O curta-metragem brasileiro Manhã de Domingo, do cineasta Bruno Ribeiro, ganhou o Urso de Prata de melhor curta-metragem do júri internacional do Festival de Berlim deste ano. O anúncio foi feito na noite desta quarta-feira, 16. Presente na premiação, ao lado da produtora executiva Laís Diel e da atriz Raquel Paixão, Bruno Ribeiro contou que a viagem só foi possível após um financiamento coletivo. No discurso, Bruno dedicou o prêmio para a sua mãe, que morreu de Covid durante a pandemia.

A Berlinale, que neste ano voltou a ser presencial, foi dominada pelas mulheres. O Urso de Ouro de melhor filme internacional foi para Alcarràs, dirigido por Carla Simón. O longa, rodado apenas com atores amadores – que são agricultores da região onde o filme foi ambientado – retrata a última colheita de uma família de catalães.

Outro filme premiado foi o mexicano Manto de Gemas, primeiro longa-metragem de Natalia López Gallardo, que levou o prêmio do juri. Já a melhor direção foi para a francesa Claire Denis, por Avec Amour Et Acharnement. A atriz germano-turca Meltem Kaptan ganhou o prêmio de melhor atuação pelo papel de mãe de um preso em Guatánamo, no filme Rabiye Kurnaz vs George W. Bush.

Confira os prêmios:

Urso de Ouro:

Alcarràs, de Carla Simón

Urso de Prata:

Grande Prêmio do Júri: So-Seol-Ga-Ui Yeong-Hwa, do sul-coreano de Hong Sangsoo

Prêmio do Júri: Manto de Gemas, da mexicana Natalia López Gallardo

Melhor direção: Claire Denis, por Avec Amour Et Acharnement

Melhor interpretação: Meltem Kaptan, por Rabiye Kurnaz vs George W. Bush

Melhor coadjuvante: Laura Basuki, por Nana