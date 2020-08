Cinco dias após desaparecer em lago, Naya Rivera, 33, é encontrada morta

Após cinco dias de intensas buscas no Lago Piru, os policiais do condado de Ventura, na Califórnia, anunciaram em entrevista coletiva que o corpo encontrado nesta segunda-feira, 13, era mesmo da atriz Naya Rivera, da série Glee. Naya alugou um barco na quarta-feira por volta das 13h e saiu para navegar com o filho de 4 anos. Por volta das 17h, os policiais encontraram o menino dormindo sozinho no barco. Ele disse que a mãe havia pulado na água, mas não voltou.

Imediatamente, uma equipe de resgate com mais de 100 pessoas foi mobilizada, utilizando barcos, sonares, mergulhadores, helicópteros e drones na busca. Em um vídeo subaquático divulgado pela polícia, as autoridades mostraram como as águas do lago são turvas, dificultando a busca. Além disso, o fundo do lago é repleto de plantas e pedras, onde os turistas podem facilmente prender os pés e se afogarem.

A criança foi resgatada bem e está com o pai, o ator Ryan Dorsey, com quem a atriz foi casada. Em 2017, Naya já havia sido presa, acusada de agredir o marido com um soco na cabeça. Na época, ela foi solta após pagar uma fiança de 1 000 dólares. Na sequência, entrou com um pedido de divórcio. O ator abriu mão da acusação de agressão para poder dividir a guarda do filho.

Naya começou a carreira ainda na infância, como atriz e modelo em vários comerciais de TV. Com quatro anos, interpretou Hillary Winston na série The Royal Family. A atriz ficou famosa mesmo em 2009, quando entrou para o elenco de Glee, interpretando Santana Lopez. Em 2013, ela lançou o single Sorry, em parceria com Big Sean.

A morte de Naya adiciona um triste capítulo a uma sucessão de notícias trágicas que envolvem o elenco da série Glee. O destino de vários de seus astros tem se revelado sombrio. Dois deles morreram. Corey Monteith, que interpretava o galã Finn Hudson, morreu após sofrer uma overdose em 2013, durante um intervalo das gravações da série. Em 2018, Mark Salling tirou a própria vida depois de ser condenado por pedofilia. Em seu computador, foram encontradas 50 000 imagens de crianças nuas. Em 2013, o ator já havia sido acusado de agressão sexual por uma ex-namorada – ela alegou que Salling insistiu em fazer sexo com sem camisinha, apesar dos pedidos dela para que usassem.

Recentemente, a atriz principal, Lea Michele, foi acusada de racista pela colega Samantha Ware. Ela disse que Lea teria feito comentários preconceituosos nos bastidores da série. “Acho que você disse para todo mundo que, se tivesse a oportunidade, ‘c***** na minha peruca!’, entre outras pequenas agressões traumáticas que me fizeram questionar uma carreira em Hollywood”, escreveu ela nas redes sociais.

Quase um ano depois da morte de Monteith, o namorado da atriz Becca Tobin, que interpretava a Kitty, foi encontrado morto em hotel na Filadélfia. Nenhuma droga, medicação ou arma foi encontrada e até hoje o motivo de sua morte não foi completamente esclarecido.