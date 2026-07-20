Charuto e Messi: a comemoração de Lamine Yamal após conquista da Copa

Horas depois de conquistar o bicampeonato da Copa do Mundo com a Espanha, Lamine Yamal movimentou as redes sociais ao abrir o álbum de fotos da comemoração do título sobre a Argentina.

Em publicação no Instagram, o atacante reuniu registros da festa, incluindo fotos fumando um charuto, erguendo a taça e posando ao lado de Lionel Messi. O jogador também apareceu cercado pelos companheiros de seleção, pela mãe, Sheila Ebana, pelo irmão, Keyne, e pela namorada, a influenciadora Ines Garcia. A postagem rapidamente acumulou milhões de curtidas e milhares de comentários.

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Entre as reações, brasileiros invadiram o perfil do craque com mensagens bem-humoradas. Já a namorada fez uma declaração apaixonada. “Que orgulho! Você merece, você é o melhor”, escreveu Ines, comemorando a conquista do companheiro.

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