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Esporte

Charuto e Messi: a comemoração de Lamine Yamal após conquista da Copa

Jogador celebrou bicampeonato da Espanha

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jul 2026, 12h30 | Atualizado em 20 jul 2026, 15h14
Jogador de futebol jovem, de pele morena e cabelo crespo com mechas loiras, sorri com a língua para fora enquanto segura a taça dourada da Copa do Mundo. Ele veste uma camisa vermelha com detalhes azuis e amarelos, e uma faixa vermelha com a palavra CAMPEONES atravessa seu peito. Uma medalha dourada pendurada no pescoço. O fundo é um campo de grama verde, com outros jogadores parcialmente visíveis
Lamine Yamal com a taça da Copa do Mundo de 2026 (Instagram/Reprodução)
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Horas depois de conquistar o bicampeonato da Copa do Mundo com a Espanha, Lamine Yamal movimentou as redes sociais ao abrir o álbum de fotos da comemoração do título sobre a Argentina.

À esquerda, Messi sorri em campo com camisa argentina azul e branca, ao lado de um jogador espanhol de camisa laranja. À direita, um homem de boné, óculos escuros e camisa vermelha acende um charuto, usando um colar e uma bolsa de ombro
Registros de Lamine Yamal fumando charuto e ao lado de Messi (Instagram/Reprodução)

Em publicação no Instagram, o atacante reuniu registros da festa, incluindo fotos fumando um charuto, erguendo a taça e posando ao lado de Lionel Messi. O jogador também apareceu cercado pelos companheiros de seleção, pela mãe, Sheila Ebana, pelo irmão, Keyne, e pela namorada, a influenciadora Ines Garcia. A postagem rapidamente acumulou milhões de curtidas e milhares de comentários.

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Entre as reações, brasileiros invadiram o perfil do craque com mensagens bem-humoradas. Já a namorada fez uma declaração apaixonada. “Que orgulho! Você merece, você é o melhor”, escreveu Ines, comemorando a conquista do companheiro.

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