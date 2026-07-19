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Cultura

As ‘wags’ que restaram na final da Copa do Mundo

Argentina e Espanha competem pelo título

Por Tatiana Moura 19 jul 2026, 08h00 | Atualizado em 20 jul 2026, 14h52
Duas mulheres em estádios de futebol. À esquerda, uma mulher de cabelo preso, sorrindo, veste camisa vermelha e azul da Espanha, número 19. À direita, outra mulher de cabelo solto, sorrindo, veste camisa branca e azul da Argentina, número 10, e calça branca. Ambas estão em arquibancadas com o campo verde e torcedores ao fundo
Inés Gárcia e Antonela Rocuzzo (Instagram/Reprodução)
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A final da Copa do Mundo acontece neste domingo, 19, às 16h, entre Argentina e Espanha, em Nova York. Com o fim do mundial, restam poucas wags, esposas de jogadores, para mostrar o dia a dia do torneio, roupas extravagantes e como é ser parceira de um atleta profissional. O termo ganhou força ao longo da competição e muitas conseguiram mais notoriedade por conta das partidas ou desempenho do marido. Confira as wags argentinas e espanholas que estarão no estádio.

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Argentina

  • Tini. Noiva de Rodrigo de Paul, meio-campista da seleção, a cantora marcou uma geração entre 2012 e 2015, com o seriado Violetta. Até hoje em dia, arrasta uma legião de fãs, principalmente no país natal e em outros hispanos. Aos 29 anos, em mais de 35 milhões de seguidores acumulados nas redes sociais e 15 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Os dois se conheceram em 2022, terminaram em 2023 e voltaram em 2025. Ela esteve presente na conquista do tricampeonato.
  • Antonela Roccuzzo. A influenciadora digital com 41 milhões de seguidores no Instagram está em um relacionamento com Messi desde 2009. Aos 38 anos, produz conteúdos focados no meio fitness, faz publicidades, atua como modelo e publica a rotina na internet. Entre as marcas pelas quais é patrocinada, estão: Adidas, Revolve, Stanley e Louis Vuitton.
  • Valentina Cervantes. A empresária de 26 anos está com Enzo Fernández desde 2018 e foca bastante na produção de conteúdos do dia a dia, com os filhos e estilo de vida saudável. Ao todo, tem 3,5 milhões de seguidores. Em 2025, participou do MasterChef Celebridades da Argentina. Inspirada no número escolhido pelo marido, 24, criou a Twentyfour, marca de roupas de moletom.
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Espanha

Siga
  • Inés García. A namorada de 20 anos de Lamine Yamal entrou para o meio das wags há pouco tempo. Os dois assumiram o relacionamento em maio deste ano e este é o primeiro momento em que ela acompanha a carreira do parceiro em uma Copa. A influenciadora digital já trabalhava com internet antes de conhecer o jogador e acumula 2 milhões de seguidores nas redes sociais. Com vídeos de”arrume-se comigo, rotina e beleza, ganhou fama nas redes.
  • Laura Abla. A alemã de 27 anos conheceu o marido, Dani Olmo, em 2023, enquanto ele jogava pelo país. Em um ano, se casaram. Laura atua como modelo e tem um podcast, chamado Estranhos Quase Perfeitos. Com 444 mil seguidores, ganhou fama na Copa pelas roupas excêntricas e não convencionais para os estádios de futebol.
  • Claudia Rodríguez. A esposa de Cucurella, conheceu o parceiro em 2018, na cidade natal de ambos, Barcelona. Ganhou reconhecimento com vídeos de rotina fitness, vlogs no YouTube e bastidores do futebol inglês, onde o jogador atuava. Aos 26 anos, acumula 286 mil seguidores nas redes sociais. Na Copa do Mundo, passou a produzir conteúdos mais longos e acumulou mais de 900 mil visualizações.
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