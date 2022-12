Conheça Antonela Roccuzzo, mulher de Lionel Messi

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Na final da Copa do Mundo de 2022, um jogador da Seleção da Argentina roubou todas as atenções: Lionel Messi. O jogador de 35 anos foi o grande protagonista do jogo, que teve como desfecho a conquista do tricampeonato da Argentina, numa disputa emocionante levada aos pênaltis contra a França. Mas uma pessoa em especial chamou a atenção das arquibancadas: Antonela Roccuzzo, 34, mulher do craque, que chegou a ser clicada com a taça e em momentos de carinho com o marido e os filhos durante as comemorações ainda em campo.

Ela nasceu em Rosário, cidade portuária na Argentina – a mesma de Messi. Os dois estão casados desde 2017, mas o relacionamento começou ainda na adolescência. Eles se conheceram quando ele tinha 9 anos; ela, 7 – através de um primo dela que jogava bola com o craque. Antonela é mãe dos três filhos de Messi: Thiago, 10, Mateo, 7, e Ciro, 4. Também é empresária, sócia de uma marca de roupas infantis junto com a prima Andrea Lo Menzo.

Antonela compartilha sua vida nas redes sociais com mais de 27 milhões de seguidores. Durante todo o mundial, postou fotos com a família acompanhando os jogos. Entre os seus hobies, estão livros, pets e atividade física. Seus cães Hulk, um gigante Dogue Bordeauxe, e Abu, um Poodle, constantemente aparecem em suas postagens. Ama publicar registros de viagens com os filhos e Messi para destinos como Paris, Ibiza, Miami e Milão. Ela ainda é fã da saga Harry Potter e, no tempo livre, se dedica a jogar tênis e a lutar boxe. Futebol? Ela deixa para o marido!

